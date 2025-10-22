Uitgever bevestigt fouten in boek over Marius Borg Høiby

In een nieuw boek over de in opspraak geraakte Marius Borg Høiby staan verschillende fouten. Dat bevestigt uitgeverij Aschehoug aan de Noorse krant Aftenposten, nadat de advocaten van de zoon van kroonprinses Mette-Marit hierover hadden geklaagd. De onjuiste informatie wordt in een volgende druk gecorrigeerd.

Het boek Hvite striper, sorte får (Witte strepen, zwarte schapen) is geschreven door Torgeir Krokfjord en Øistein Monse en beschrijft Høiby’s sociale kring, zijn vermeende contacten met drugscriminelen en cocaïnegebruik. Op de omslag staat Høiby, die wordt verdacht van verschillende strafbare feiten, met zijn middelvinger omhoog.

Het hof reageerde eerder ook al kritisch op het boek. Volgens het paleis bevat het “een reeks onwaarheden, ongedocumenteerde beweringen en insinuaties, deels afkomstig van anonieme bronnen”. De advocaten van Høiby stelden dat het boek “vol geruchten en halve waarheden” staat en vroegen de uitgeverij bepaalde dingen te verwijderen.