Uitreiking Earthshot Prize van prins William dit jaar in India

De uitreiking van de Earthshot Prize is dit jaar in India. Dat heeft prins William dinsdagmiddag bekendgemaakt op Instagram. De Earthshot Prize, een initiatief van de Britse troonopvolger, ondersteunt organisaties die zich inzetten voor het klimaat. De prijzen worden uitgereikt in november.

“We kijken enorm uit naar de zesde editie in Mumbai in november”, staat onder de video geschreven. In het filmpje vertelt William onder meer dat in India de meeste finalisten en winnaars van de Earthshot Prize wonen en dat het land een “wereldwijde technologische leider” is. “Het is de snelst groeiende grote economie ter wereld, met de meeste jongeren ter wereld”, aldus de prins van Wales.

Afgelopen jaar werden de milieuprijzen uitgereikt in Rio de Janeiro. Eerdere edities vonden plaats in onder meer Londen, Boston en Singapore. Prins William is traditiegetrouw bij de uitreiking aanwezig.