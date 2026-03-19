Uitspraak in zaak Marius Borg Høiby begin juni verwacht

Het vonnis in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, wordt vermoedelijk begin juni uitgesproken. Die verwachting sprak de rechter donderdag uit op de slotdag van het proces, melden Noorse media. Daarmee kwam na zeven weken een einde aan het langdurige proces.

Høiby kreeg aan het slot de mogelijkheid om nog iets te zeggen, maar daar wilde hij geen gebruik van maken.

De 29-jarige Høiby wordt beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder het verkrachten van vier vrouwen in hun slaap en het mishandelen van twee van zijn exen. Woensdag eiste het Openbaar Ministerie zeven jaar en zeven maanden gevangenisstraf. De zes slachtoffers eisen daarnaast een schadevergoeding van bij elkaar ruim 170.000 euro.

De advocaten van Høiby pleitten donderdag voor een celstraf van anderhalf jaar. Ze vinden dat de zoon van Mette-Marit moet worden vrijgesproken van de verkrachtingsaanklachten.