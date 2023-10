Uitspraak in zaak over subsidie voor Kroondomein Het Loo

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet dinsdagochtend uitspraak in de zaak die Stichting De Faunabescherming heeft aangespannen tegen de subsidie voor het Kroondomein Het Loo. Koning Willem-Alexander krijgt, als beheerder van het terrein, jaarlijks geld voor het natuurbeheer daar. Volgens de natuuractiegroep is dit onterecht, aangezien de koning niet aan de voorwaarden voor de subsidie voldoet.

Elk najaar sluit de koning een deel van het Kroondomein, volgens de rentmeester noodzakelijk voor het wildbeheer. Bekend is echter dat de koning dan ook jaagt op het terrein, zowel met als zonder gasten. De Faunabescherming stelt dat de subsidievoorwaarden voor natuurbeheer worden geschonden. Daarom wil de stichting dat koning Willem-Alexander het subsidiebedrag van de afgelopen vijf jaar terugbetaalt. Dit zou gaan om 4,8 miljoen euro.

In eerste instantie schoof het ministerie het bezwaar dat De Faunabescherming tegen de subsidie maakte aan de kant. Dat was onterecht, zo oordeelde het CBb afgelopen mei. De stichting heeft tot doel toe te zien op het verantwoord beheer van de in het wild levende dieren, en is daarom belanghebbende in het verhaal.