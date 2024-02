Uitvaart prins Vittorio Emanuele zaterdag in Turijn

De uitvaart van prins Vittorio Emanuele, de laatste kroonprins van Italië, vindt zaterdag plaats in Turijn. Dat melden Italiaanse media. De prins overleed afgelopen weekend op 86-jarige leeftijd. Hij was de zoon van de in 1946 tot aftreden gedwongen laatste koning Umberto II.

De ceremonie vindt plaats in de kathedraal van Turijn. Daarna wordt de prins begraven in de Basiliek van Superga, op een heuvel in de buurt van Turijn. Hierbij zal alleen de naaste familie aanwezig zijn.

Zijn vader Umberto II was na de Tweede Wereldoorlog in 1946 koning toen de Italianen in een referendum besloten de monarchie af te schaffen. Umberto en zijn familie moesten het land verlaten en vestigden zich in Zwitserland.

Vittorio Emanuele vocht decennialang tegen het verbod voor leden van het huis Savoye om terug te keren naar Italië. Uiteindelijk slaagde hij hierin: in 2002 zette hij weer voet aan de grond in het land.