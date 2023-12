Uitzending kroning op tweede plek van shows met meeste klachten

De uitzending van de kroning van koning Charles is een van de programma’s waar het afgelopen jaar in het Verenigd Koninkrijk de meeste klachten over binnenkwamen. De Britse mediawaakhond Ofcom heeft bekendgemaakt dat er 8421 klachten zijn binnengekomen over de uitzending in mei.

Die klachten gingen over Bridgerton-ster Adjoa Andohs opmerking tijdens de kroning. Andoh gaf commentaar in de registratie van ITV en zei dat het balkon van Buckingham Palace “vreselijk wit” zag, nadat de koninklijke familie erop was verschenen. Ofcom besloot de klachten niet te onderzoeken, omdat het ging om een “persoonlijke observatie”.

De waakhond doet wel onderzoek naar de uitzending waarover in 2023 de meeste klachten zijn binnengekomen: Dan Wootton Tonight. In een uitzending in september zouden de presentator en een gast vrouwonvriendelijke opmerkingen hebben gemaakt over een journaliste. De 8867 klachten daarover worden onderzocht.

In totaal kwamen er 69.236 klachten binnen, twee keer zoveel als vorig jaar.