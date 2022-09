Utrechtse dienst ter ere van Elizabeth trekt ruim honderd mensen

Op een dienst in de Holy Trinity Anglican Church in Utrecht, die in het teken stond van de donderdag overleden Britse koningin Elizabeth, zijn ruim honderd mensen afgekomen. Volgens predikant Ruan Crew werd tijdens de dienst stilgestaan bij de manier waarop Elizabeth haar geloof beleefde.

Voor de zomer kwamen er gemiddeld zo’n zestig mensen op de zondagsdienst af, maar voor de coronapandemie waren dat er ook vaak wel meer dan honderd. “De kerk zat in elk geval vol”, vertelt Crew, die tevens coördinator is van de Church of England in Nederland, over de dienst van deze zondag.

De dienst gaf ruimte om te rouwen om het overlijden van de koningin, aldus Crew. “En Elizabeth heeft vaak gezegd dat ze in moeilijke omstandigheden troost en kracht putte uit haar geloof.” Ook daar werd tijdens de dienst bij stilgestaan. De aanwezigen hebben eveneens gebeden voor de koninklijke familie in Groot-Brittannië en het Britse volkslied werd gezongen.

In de kerk ligt een condoleanceboek waar mensen iets in kunnen schrijven in het kader van het overlijden van de koningin. Tot dusver deden al “tientallen” mensen dat, aldus Crew. Het boek ligt nog open tot aan de begrafenis van Elizabeth op 19 september.