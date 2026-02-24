Vader Marius Borg Høiby verschijnt voor het eerst in rechtbank

Morten Borg, de vader van Marius Borg Høiby, heeft dinsdag voor het eerst sinds de start van de rechtszaak tegen zijn zoon een deel van het proces bijgewoond. Hij verscheen in de middag, melden Noorse media.

Aftenposten vroeg Borg, die in het verleden vastzat voor gewelds- en drugsdelicten, of het belangrijk voor hem is om in de rechtbank te zijn om zijn zoon te steunen, maar hij wilde geen commentaar geven aan de media.

Borg heeft zich tot dusver afzijdig gehouden en heeft publiekelijk nog niet gereageerd op het proces van zijn zoon. Noorse media verwachtten vooraf al dat hij zich ergens gedurende de behandeling van de zaak zou laten zien.

Kroonprinses Mette-Marit, de moeder van Høiby, komt niet naar de rechtbank. Ook zijn stiefvader kroonprins Haakon doet dat niet. “We denken dat dat de beste oplossing is, gezien de situatie”, zei Haakon eind januari. “Maar we zullen de zaak op de voet volgen en blijven Marius in deze periode steunen.”