Vader vermeend slachtoffer Marius Høiby bekritiseert media

De vader van een van de vermeende slachtoffers in de zaak tegen Marius Borg Høiby heeft de media bekritiseerd tijdens zijn getuigenis in de rechtszaal. Volgens hem had zijn dochter last van de media-aandacht nadat bekend was geworden dat zij een van de slachtoffers zou zijn, meldt het Noorse persbureau NTB. “Er zit een dun glazen raam tussen haar en de buitenwereld. Ze wordt niet beschermd door het leger op Skaugum”, aldus de vader, die verwijst naar de officiële residentie van het Noorse kroonprinselijk paar, waar Høiby woont. “Het was heel, heel pijnlijk voor haar, en ze raakte er behoorlijk door getraumatiseerd.”

Het incident zou hebben plaatsgevonden bij het slachtoffer thuis in maart 2024, nadat zij en Høiby elkaar ontmoetten bij een afterparty. Het slachtoffer wist zelf niet van het vermeende misbruik, totdat de politie haar in november 2024 ondervroeg in het onderzoek naar de zoon van kroonprinses Mette-Marit. De politie liet haar de video’s zien die Høiby van haar maakte, waarop te zien zou zijn dat hij seksuele handelingen verrichtte terwijl ze sliep. Na het verhoor belde ze haar vader. “Ze was in shock. Ze vertelde wat er was gebeurd. Ze had zich in haar wildste fantasieën niet kunnen voorstellen wat haar werd gepresenteerd.”

Dinsdag verklaarde ook een werknemer van een opvangcentrum voor misbruikslachtoffers in de zaak. Zij zou contact hebben gehad met het slachtoffer in augustus 2025, meldt het Noorse dagblad VG. “Ze zei dat ze in een hele stressvolle situatie zat, omdat ze een van de slachtoffers was in een prominente zaak en daar wilde ze over praten.” Ook tegen haar zei het slachtoffer dat ze enorme druk van de media voelde.