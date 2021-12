Vader Windsor-indringer: er is iets vreselijks mis met mijn zoon

De vader van de 19-jarige man die het terrein van Windsor Castle binnendrong vermoedelijk in een poging om koningin Elizabeth te vermoorden zegt dat er iets “vreselijks mis” is met zijn zoon. “We proberen erachter te komen wat”, zegt hij in een korte reactie tegen The Daily Mail.

“We hebben nog niet de kans gehad om met hem te praten maar we proberen hem de hulp geven die hij nodig heeft. We gaan door een moeilijke tijd. Het is niet makkelijk”, zegt de vader ook.

Zaterdag werd bekend dat een 19-jarige man op het terrein van Windsor Castle was opgepakt. Hij liep er rond met een kruisboog, zo bleek later. De man had vooraf hoogstwaarschijnlijk de video online gezet waarin een gemaskerd persoon zegt dat hij koningin Elizabeth wil vermoorden.

In de video, die wordt onderzocht door de politie, zegt de persoon een Indiase sikh te zijn. Hij zegt “wraak” te willen nemen voor het bloedbad van Amritsar in India in 1919. Bij dit bloedbad doodden militairen van het Brits-Indiase leger honderden onbewapende mensen.

De 95-jarige Elizabeth verbleef tijdens de kerstdagen op Windsor Castle. Ze was in het gezelschap van onder anderen haar zoon Charles en zijn vrouw Camilla.