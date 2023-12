Vakbond staat achter Nederlandse vertaler boek Endgame

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) staat achter de Nederlandse vertaler van het boek Endgame. Dat laat het genootschap vrijdag weten in een korte reactie op de commotie die is ontstaan over een passage in de Nederlandse vertaling van het boek.

In de inmiddels vernietigde eerste druk stond dat toenmalige prins Charles, de huidige koning, in het verleden opmerkingen over de huidskleur van Archie, de zoon van Harry en Meghan, zou hebben gemaakt.

Het NGTV is met bijna 1000 leden de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers. “We gaan niet inhoudelijk in op de zaak”, stelt een woordvoerster. “Maar het is een regel en een erecode onder vertalers dat je je te allen tijde aan de brontekst houdt. Daar maak je een vertaling van en daar voeg je dus niets zelf aan toe. Wie dat wel doet, is een schrijver en geen vertaler. Dat is echt een ander vak.”

De namen van Charles en prinses Catherine, die opmerkingen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van de nog ongeboren Archie, stonden in een Nederlandse vertaling van het boek en niet in het Britse origineel van schrijver Omid Scobie. De schrijver zelf stelde dat er voor de Nederlandse versie mogelijk een “vertaalfout” zou zijn gemaakt.

Xander Uitgevers, die de Nederlandse vertaling Eindstrijd uitbrengt, heeft de eerste druk uit de handel gehaald. Volgende vrijdag wordt een nieuwe versie in de boekwinkels verwacht, zonder de omstreden passage.