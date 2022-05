Valkenburg vindt bezoek koningspaar ‘hartverwarmend’

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul is erg te spreken over het bezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima zondag brachten aan Valkenburg. Hij noemt het “fantastisch” dat het koningspaar zijn belofte om de stad opnieuw te bezoeken na de watersnood van vorig jaar is nagekomen.

“Hun buitengewone betrokkenheid bij de getroffen inwoners en ondernemers is hartverwarmend”, stelt Prevoo in een verklaring. “Ze hebben indrukwekkende en bijzondere gesprekken gevoerd. Zo spontaan, gewoon op een terrasje in het centrum van ons mooie stadje.”

Willem-Alexander en Máxima brachten onaangekondigd een bezoek aan de Limburgse plaats. Ze wilden weten hoe het nu met de bewoners en ondernemers gaat die vorig jaar door de wateroverlast werden getroffen. Het koningspaar bezocht verschillende zaken en nam ook plaats op een terras.