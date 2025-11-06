Van bikinimodel naar rolmodel: Sofia 10 jaar prinses van Zweden

De Zweden kenden Sofia Hellqvist al van foto’s in bladen en van haar deelname aan een televisieprogramma. Het was dus even wennen om haar aan de arm van prins Carl Philip te zien. Maar in de tien jaar sinds haar bruiloft heeft Sofia laten zien in de wieg te zijn gelegd voor haar rol als prinses.

Tekst: Noorwegencorrespondent Trond Norén Isaksen

Toen Sofia op 13 juni 2015 door het gangpad liep om te trouwen met prins Carl Philip van Zweden, was haar tatoeage in de vorm van een zonnestraal duidelijk zichtbaar boven de halslijn van haar trouwjurk, een herinnering aan haar verleden als bikinimodel en deelnemer aan een realityshow. Sofia was geen voor de hand liggende kandidaat om prinses te worden. Ze debuteerde op 16-jarige leeftijd als toplessmodel en na haar middelbare school in 2003 werkte ze als model en serveerster. Ze poseerde voor het mannenblad Slitz en werd gekroond tot Miss Slitz voordat ze deelnam aan ‘Slitz on Tour’, waar ze samen met andere modellen op barbladen danste voor een luidruchtig, overwegend mannelijk publiek. Toen ze in 2005 voor de tweede keer voor Slitz poseerde, droeg ze niets anders dan een bikinibroekje en een boa constrictor. In datzelfde jaar nam ze deel aan Paradise Hotel, een realityshow waarin schaars geklede jongeren intriges smeedden en feestvierden in een tropisch resort. Dergelijke shows waren ‘niets anders dan complete vernedering’, zei prins Carl Philip in een interview waarin hij vertelde dat hij niet kon begrijpen dat ‘iemand zou willen deelnemen aan een realityshow’.

STOCKHOLM 2010-01-14 File 2005 File picture of Sofia Hellqvist left who is dating Prince Carl Philip of Sweden according to newspaper Expressen. Also in picture Elita Loblad Foto: Stefan Soderstrom / SCANPIX Code 76187

Een vonk, een klik

In juni 2009 lunchte de prins met vrienden in een openluchtrestaurant in Båstad aan de zuidwestkust toen een jonge vrouw die sommigen van hen kenden toevallig langskwam in gezelschap van haar vriendin Sofia Hellqvist. Sofia herkende de enige zoon van de koning onmiddellijk. ‘Ik voelde een vonk overslaan, maar ik dacht ook: dit is wat ieder meisje voelt als ze hem ontmoet’, herinnerde ze zich. ‘Ze kwam in mijn leven met een ongelooflijke vreugde en een prachtige uitstraling’, zei Carl Philip. ‘Een uitstraling die aanstekelijk is en een persoonlijkheid waar je spontaan bij wilt zijn.’ De prins voelde zich aangetrokken tot haar schoonheid, maar ook tot haar warmte en wijsheid. Er was meteen een klik. ‘Ze is ontzettend makkelijk in de omgang en ik voelde me meteen thuis bij haar – alsof ik thuis kwam.’

Nieuwe richting

Op dat moment was Sofia’s leven aan het veranderen. In een interview in april had ze gesproken over haar leven in New York, waar ze woonde met een alleenstaande vader, misschien met het idee om haar eigen yogastudio te beginnen en een plan om naar Afrika te gaan. Later dat jaar deed ze vrijwilligerswerk in een weeshuis in Ghana, waar ze ook hielp bij het opzetten van een basisschool. ‘Het was geweldig en ik heb er veel van geleerd’, schreef ze op haar blog voordat ze naar huis terugkeerde. In 2010 richtte Sofia met vriendin Frida Vesterberg Project Playground op, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor kinderen en jongeren in Zuid-Afrika, in de eerste plaats in de sloppenwijk Langa, buiten Kaapstad. Sofia volgde vervolgens lessen over kinderproblematiek en ontwikkelingsvraagstukken aan de universiteit van Stockholm. Naarmate haar relatie met prins Carl Philip hechter werd, verzorgde het hof voor haar cursussen over zaken die een prinses moet weten. Tien jaar nadat het voormalige glamourmeisje prinses werd, heeft ze bewezen dat degenen die zich afvroegen of ze wel genoeg ballast had om er een succes van te maken, ongelijk hadden.

In het ziekenhuis

Prinses Sofia wordt algemeen gerespecteerd vanwege de toewijding aan haar rol, en ze wordt gezien als een grote aanwinst voor de koninklijke familie. Dit werd misschien wel het duidelijkst toen de covid-pandemie in 2020 de Zweedse ziekenhuizen overweldigde. Op dat moment was ze al vier jaar beschermvrouwe van het Sophia Huis, een ziekenhuis en verpleeg- school die was opgericht door koningin Sophia, de moeder van Carl Philips betovergrootvader. Toen covid al haar openbare ver- plichtingen annuleerde, vond Sofia het niet juist om ‘aan de zijlijn te blijven staan’, zei ze in een interview met Vogue Scandinavia ter gelegen- heid van haar 40ste verjaardag in december vorig jaar. Na het voltooien van een spoedcursus hielp de prinses in het ziekenhuis met het desinfecteren van apparatuur, schoonmaken, koken en eten serveren, waardoor het medisch personeel tijd vrij kreeg om de toestroom van patiënten op te vangen. ‘Ik moet zeggen dat het een van de mooiste ervaringen van mijn leven was’.

Persoonlijke inzet

Nu de pandemie achter ons ligt, zijn prinses Sofia en prins Carl Philip teruggekeerd naar hun gebruikelijke taken. In 2024 nam de prins deel aan tachtig officiële verplichtingen, terwijl de prinses bij 59 aanwezig was. Het is misschien niet echt fulltime, maar ze dragen bij aan de aanwezigheid van de koninklijke familie in het leven van de Zweden. De prins en prinses hebben twee onderwerpen gekozen waaraan ze speciale aandacht besteden met hun Stichting Prins Carl Philip en Prinses Sofia, die bij hun huwelijk is opgericht. Het eerste thema is het creëren van een veiliger ruimte voor jongeren op internet. De campagne tegen cyberpesten komt voort uit persoonlijke ervaring. Prinses Sofia heeft ervaren dat niets je kan voorbereiden op de publieke aandacht die gepaard gaat met het lidmaatschap van de koninklijke familie. ‘Als publiek figuur krijg je van veel mensen te horen wat ze van je vinden’, vertelde ze aan Vogue Scandinavia. ‘Ik vind dat erg moeilijk, zelfs als volwassene met een stabiele basis, en ik denk dat het voor iedereen moeilijk is’, vooral voor jongeren en mensen die tot minderheidsgroepen behoren. Volwassenen zijn volgens haar de ergste overtreders. ‘Als iemand gemeen is, als iemand je niet goed behandelt, blijft dat je bij. En dat is een probleem dat we in de samen­leving hebben – het internet kent nog steeds niet veel regels en we hebben nog geen sociale norm gecreëerd zoals we die in het echte leven hebben. Je gaat niet naar iemand toe om dit te zeggen.’ Het prinselijk paar heeft een officieel Instagram­account, dat ze zelf beheren, maar verder heeft prinses Sofia ervoor gekozen zich afzijdig te houden van sociale media, omdat ze zich daar ‘niet beter door voelt’. De stichting van Carl Philip en Sofia pleit daarnaast voor respect en begrip voor mensen met dyslexie, een aan­ doening waaraan veel leden van het huis Bernadotte lijden, onder wie prins Carl Philip, zijn beide zussen, zijn vader en zijn grootvader.

Bonuskindje

Sofia en Carl Philip hebben hun kantoren in het Koninklijk Paleis, maar wonen in Villa Solbacken in Djurgården, de groene long van Stockholm. In dit huis uit de jaren 30 woonde Carl Philips oudoom prins Bertil vanaf de jaren 50 in het geheim met de liefde van zijn leven, Lilian Craig. Het paar kon pas in 1976 trouwen en kreeg geen kinderen. Ze werden surrogaat­ grootouders voor de drie kinderen van koning Carl Gustaf, van wie Carl Philip een bijzondere favoriet was. Zij lieten het huis aan hem na. Vandaag de dag vult Sofia het huis met warmte, zegt haar man. In tegenstelling tot de tijd van Bertil en Lilian is Villa Solbacken nu de thuisbasis van een groot gezin. Carl Philip en Sofia’s eerste kind, prins Alexander, werd geboren in april 2016, tien maanden na hun huwelijk, en werd snel gevolgd door prins Gabriel in augustus 2017. Een derde jongen, prins Julian, zag het levens­ licht in maart 2021. ‘Mijn man en ik komen allebei uit een gezin van vijf, met drie kinderen, dus we dachten dat dat een mooi aantal zou zijn, en we waren daar heel tevreden mee’, vertelde prinses Sofia aan Vogue Scandinavia. Maar toen werd ze weer zwanger, wat ze beschouwde als ‘een bonus’. ‘Het was misschien niet volgens plan, maar we zijn heel erg blij’, zei ze. Het vierde kind, een meisje, werd op 7 februari 2025 geboren en kreeg de naam Ines. Toen hij drie dagen later het kabinet tijdens een vergadering op de hoogte bracht van de geboorte, kondigde de dyslectische koning Carl Gustaf aan dat haar naam Inse zou worden. Blijkbaar vonden sommigen dit beter dan Ines, want binnen een paar weken waren twee pasgeboren Zweedse baby’s Inse genoemd, een naam die tot dan toe onbekend was.

Eigen pad volgen

Prinses Ines werd op 13 juni, de tiende huwelijksverjaardag van haar ouders, gedoopt in de paleiskapel van Drottningholm. In 2019 beperkte de koning, die toen al zeven kleinkinderen had, het lid­maatschap van het Koninklijk Huis tot de vorst en de troonopvolger, evenals hun echtgenoten, kinderen en hun partners, zodat de kinderen van prins Carl Philip en prinses Madeleine werden ‘gedegradeerd’ tot enkel het lidmaatschap van de koninklijke familie – de titel Koninklijke Hoogheid werd ontnomen. Daarom zullen prins Alexander, prins Gabriel, prins Julian en prinses Ines geen staats­inkomen ontvangen en zal hen ook niet worden gevraagd koninklijke taken uit te voeren. In plaats daar­ van wordt verwacht dat zij hun eigen leven en carrière opbouwen, weg van het hof. Niettemin behouden zij de titels van prins en prinses en de hertogdommen die hun grootvader, de koning, hen heeft toegekend. ‘We leggen niet veel nadruk op het feit dat ze op wat voor manier dan ook anders zijn’, vertelde Sofia aan Vogue Scandinavia. ‘Maar we willen wel dat ze weten dat hun familie, net als hun grootvader en grootmoeder, de koning en koningin, iets prachtigs doet dat heel belangrijk is voor dit land. En dat zij deel uitmaken van die familie.’