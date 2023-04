Van Buuren wil bezoekers 538 Koningsdag ‘vooral leuke tijd geven’

Armin van Buuren wil bezoekers van 538 Koningsdag donderdag “vooral een leuke tijd geven”, zegt hij tegen het ANP over het optreden op het Chasséveld in Breda. De dj wil ervoor zorgen dat het feest wordt en dat niet alleen de verjaardag van de koning, maar ook andere positieve dingen in het leven gevierd worden.

Dat het een groot feest wordt, verwacht Van Buuren wel. “Die Brabanders weten wel hoe ze moeten feesten”, zegt hij lachend. “Als ik in het buitenland ben, zeg ik ook altijd dat de beste tijd om naar Nederland te gaan rond Koningsdag is. Dat kennen ze daar natuurlijk niet. Het is ook eigenlijk het begin van de zomer en het is meestal wel goed weer. Ik vind het altijd heel gaaf. Ik maak me niet veel zorgen dat het losgaat.”

De Leidenaar noemt het optreden in Breda “een thuiswedstrijd”, maar zegt dat het minder makkelijk is dan het klinkt. “In tegenstelling tot voetbal zijn thuiswedstrijden hier lastiger dan uit”, meent Van Buuren over optreden in Nederland. “Maar ik denk dat het in mijn eigen hoofd zit hoor.” Wel is de energie overal ter wereld hetzelfde en verandert er aan zijn eigen instelling niks, benadrukt hij. “Je moet voor elke set je stinkende best doen, overal. Mensen verdienen dat.”

Verbinder

Van Buuren staat donderdag ongeveer drie kwartier op het podium met zijn set. Wat hij laat horen is een kwestie van een “onderbuikgevoel”, zegt hij. “Ik draai wat ik zelf wil. Ik weet waarmee ik ga beginnen en ik weet wat wel en niet werkt. Het worden eigenlijk gewoon alle klappers achter elkaar omdat de set korter duurt dan normaal”, vertelt de dj.

De 46-jarige dj trad in het verleden al vaker op tijdens 538 Koningsdag en heeft koning Willem-Alexander ook al een paar keer ontmoet. Zijn band met het koningshuis noemt hij dan ook goed. “Het is niet dat ik zijn mobiele nummer heb of bij hem op de koffie ga en de deur plat loop, maar ik draag het koningshuis een warm hart toe”, zegt Van Buuren. “De koning blijft bijzonder. Hij is als verbinder belangrijk voor Nederland. Maar aan de andere kant is hij ook gewoon een mens.”