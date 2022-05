Van der Heijden spreekt audiotour van koninklijke klokkenexpo in

Aan het Amsterdamse Museumplein opent zaterdag een nieuw tijdelijk museum. Een Nederlandse privéverzamelaar toont er ruim tachtig bijzondere bronzen klokken in de tentoonstelling Once Upon a Time. Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden, die zelf ook klokken verzamelt, heeft de audiotour voor de expositie ingesproken.

Er zijn klokken van een meter breed en 150 kilo zwaar op de tentoonstelling te zien. Ook is er eentje waarvan er maar twee andere exemplaren bekend zijn. Die andere klokken staan in Buckingham Palace en in de Hermitage in Sint-Petersburg. De tentoonstelling loopt tot en met oktober.

De klokken werden ooit gemaakt voor met name koningshuizen en andere hoge adel. Vooral rond 1800 kwamen er in Frankrijk veel klokken in omloop. Het land was toen namelijk net bijgekomen van de Franse revolutie. Luxeartikelen raakten daarna weer zeer gewild, maar vaklieden maakten ze echter slechts in beperkte oplagen. De klokken kwamen met name in Europese koninklijke collecties terecht, waaronder die in het Palacio Real in Madrid.