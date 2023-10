Van Gennip: koning kan Nederland verbinden in conflict Israël

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kunnen in Nederland een verbindende rol spelen rond de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat stelde vicepremier Karien van Gennip vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie van het kabinet.

“Dat denk ik zeker”, zei Van Gennip, op een vraag daarover. De vicepremier zei eerder dat het conflict ook in Nederland “grote emoties” losmaakt. “Daar moet ruimte voor zijn én begrip van beide zijden.”

De koning zou de mensen in Nederland kunnen verbinden door “gesprekken bij te wonen” en “met organisaties te praten”, zo stelde ze. “Dat hoort bij zijn rol en die van de koningin.”

Van Gennip zei dat ze het goed vond dat er veel lokale initiatieven zijn, gericht op verbondenheid. Dat helpt om te voorkomen dat “conflicten, het aanhoudende geweld daar, hier tussen ons in komen te staan. We moeten de dialoog blijven zoeken, we moeten met elkaar in gesprek blijven. Of dat in schoollokalen is, in religieuze gemeenschappen of gewoon op straat tussen buren.”