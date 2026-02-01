Van Ginkel wil in docuserie eerlijk portret van koningspaar tonen

Joost van Ginkel heeft met zijn nieuwe documentaire over koning Willem-Alexander en koningin Máxima geprobeerd “een eerlijk portret neer te zetten van twee mensen in een hele curieuze omstandigheid, namelijk de monarchie, en hoe ze daarin opereren”. In gesprek met het ANP vertelt de regisseur over het maakproces van de driedelige serie Willem-Alexander & Máxima, die vanaf 2 februari te zien is op Videoland.

Van Ginkel “zou het wel leuk vinden” als het koningspaar naar de serie gaat kijken. De documentaire belicht het werk- en privéleven van de koning en koningin, maar er is ook aandacht voor complexe onderwerpen zoals de situatie rondom de vader van Máxima en de Griekenland-affaire. De maker benadrukt zo neutraal mogelijk te werk te zijn gegaan. “Ze zijn allebei zeer intelligent, dus ik denk dat ze zien dat ik er geen belang bij heb om hen goed of slecht neer te zetten”, aldus de regisseur.

In de serie komen mensen aan het woord die dichtbij het koningspaar staan, onder wie Jaap Leeuwenburg, oud-particulier secretaris en vertrouweling van koning Willem-Alexander, en Lieke Gaarlandt, oud-hofdame van koningin Máxima. Van Ginkel vindt het “heel bijzonder” dat de sprekers hun verhaal wilden doen en “ons toelieten in hun wereld”. Ook vond hij het mooi om te zien dat Leeuwenburg tijdens het interview zijn relatie met de koning in stand hield, maar ook tot “oprechte ontboezemingen” kwam. Zo zegt hij onder meer over de toenmalige kroonprins: “Hij had er niet zo’n zin in”.

Humor

Van Ginkel vertelt dat Leeuwenburg, die Willem-Alexander klaarstoomde voor zijn rol als staatshoofd, bekendstaat als de ‘kingmaker’. Toen de regisseur hem confronteerde met deze bijnaam, had Leeuwenburg gezegd: “Je maakt geen koningen, je maakt poffertjes.” Het gevoel voor humor verklaart voor de maker “ook gelijk waarom hij een klik heeft met Willem-Alexander”. “Die heeft ook wel humor”, aldus de regisseur.

Eerder maakte Van Ginkel een serie over het leven van prins Bernhard en een over prinses Beatrix. De regisseur is “heel blij” dat hij de trilogie nu compleet heeft mogen maken met een reeks over het huidige koningspaar. “Ik heb ontzettend veel leuke, slimme en interessante mensen ontmoet door deze drie documentaires.” Hoewel Van Ginkel de series met veel plezier heeft gemaakt, ziet hij een documentaire over prinses Amalia niet zitten. “Ik zou me er zelf niet comfortabel bij voelen. Niet uit desinteresse, maar meer uit respect voor een opgroeiend jong iemand”, besluit hij.