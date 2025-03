Van Velzen wilde niet met koning naar Kenia om mensenrechten

Roel van Velzen heeft besloten niet met koning Willem-Alexander mee te gaan op staatsbezoek aan Kenia. De zanger kreeg de uitnodiging in de zomer van 2024. Hij vond dat hij niet kon optreden voor de Keniaanse president William Ruto om de mensenrechtensituatie in het land.

Het management van Van Velzen bevestigde maandag berichtgeving hierover in het AD. “Sinds eind zomer 2024 zijn we niet meer betrokken bij het staatsbezoek, en daarom kiezen we ervoor om hier nu niet verder op in te gaan”, laat zijn woordvoerder weten.

In eerste instantie had Van Velzen gezegd dat hij interesse had in het concert in Kenia. De voorbereidingen werden al getroffen toen in de hoofdstad rellen uitbraken bij protesten van Keniaanse jongeren. Zij demonstreerden tegen belastingverhogingen op voedsel en andere primaire levensbehoeften. De veiligheidstroepen van Ruto schoten bij de rellen 44 jongeren neer.