Van Vollenhoven betreurt gang van zaken bij Partij voor de Dieren

Pieter van Vollenhoven (84) deelt op X zijn teleurstelling over de gang van zaken bij de Partij voor de Dieren. De echtgenoot van prinses Margriet staat bekend als een groot dierenliefhebber en deelt geregeld bijzondere dierenfilmpjes op zijn kanaal waar hij dan zijn eigen kijk op geeft.

“Uitermate spijtig dat de Partij voor de Dieren dit conflict niet hebben weten te voorkomen! Want de dieren hebben immers onze eensgezinde steun hard nodig”, schrijft Van Vollenhoven donderdagavond.

Hij doelt in zijn bericht op de bestuurlijke crisis waarin de politieke partij afgelopen week verkeerde. Partijleider Esther Ouwehand werd in eerste instantie door het partijbestuur als lijsttrekker verwijderd wegens niet nader genoemde signalen van integriteitsschendingen. Na protesten van leden en bestuurders in het land, trad het partijbestuur af en werd Ouwehand opnieuw voorgedragen als lijsttrekker.