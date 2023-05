Van Vollenhoven: herdenking op 5 Mei Plein een groot succes

Pieter van Vollenhoven noemt de bijeenkomst in Wageningen ter gelegenheid van de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 “een groot succes”. Dat schrijft Van Vollenhoven in een bericht op Twitter. Ook benoemt hij de “goede toespraken en een prima georganiseerd defilé”.

De Nationale Herdenking Capitulaties 1945 vindt elk jaar plaats bij het Nationaal Bevrijdingsmonument op het 5 Mei Plein in Wageningen. “Het publiek in Wageningen was enthousiast en in groten getale aanwezig. Ik mag altijd een stukje -met veel plezier -meerijden.!!!”, schrijft Van Vollenhoven. Tijdens de bijeenkomst in Wageningen was er ook een vlaggenceremonie. Een flyby, een luchtparade, ging niet door vanwege het slechte weer.

Ook staat Van Vollenhoven nog stil bij de herdenking op de Grebbeberg, waar hij donderdag bij aanwezig was. “Gisteren bij de herdenking op de Grebbeberg. Een mooie herdenking die door vele personen met eerbied en ook met vreugde werd bijgewoond”, zegt hij daarover.