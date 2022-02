Van Vollenhoven: ik word een zwartkijker door alle gebeurtenissen

Pieter van Vollenhoven wordt “een zwartkijker” door “alle gebeurtenissen” rondom de oorlog in Oekraïne. Dat zegt de man van prinses Margriet op Twitter. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel afgelopen donderdagochtend deelt Van Vollenhoven regelmatig berichten over de oorlog via zijn Twitteraccount.

“Nederland stuurt 50 raketwerpers met 400 raketten naar Oekraïne”, schrijft Van Vollenhoven zondag in het bericht, waarbij hij een link deelt naar een artikel van RTL Nieuws. In dat artikel staat dat Nederland militaire goederen gaat leveren aan Oekraïne, zodat het land zichzelf kan verdedigen. “Ik hoop oprecht, dat deze wapens nog de juiste bestemming bereiken en niet in verkeerde handen vallen!”, vervolgt Van Vollenhoven zijn bericht. “Door alle gebeurtenissen word ik nu een zwartkijker!!”

Van Vollenhoven schreef afgelopen vrijdag nog dat hij het “ontzettend onbevredigend” vindt om te moeten toezien hoe Rusland buurland Oekraïne binnenvalt. Afgelopen donderdag twitterde hij dat het hoog tijd wordt voor een “sterk Europees leger” dat “daadwerkelijk een vuist kan maken in Europa”.

Niet alleen is Van Vollenhoven nauw betrokken bij veiligheidszorg, onder meer als erevoorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en van Fonds Slachtofferhulp. Ook is hij in 2019 nog bevorderd tot commodore titulair van de Koninklijke Luchtmacht, voor de bijdrage die hij gedurende zo’n 45 jaar aan de Nederlandse krijgsmacht en in het bijzonder aan de Koninklijke Luchtmacht heeft geleverd. In 2005 werd hij al bevorderd tot reservekolonel van de Koninklijke Luchtmacht.