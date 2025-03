Van Vollenhoven noemt val Margriet ‘ongelukkig’ en ‘pijnlijk’

Pieter van Vollenhoven noemt de val van zijn echtgenote prinses Margriet zondag op de ijsbaan in Thialf “heel ongelukkig” en “zéér pijnlijk”. “Ook echt heel verdrietig zo’n pijnlijke val en zo dichtbij de finish na 10 km!”, schrijft hij op X.

Margriet viel toen ze meedeed aan de Hollandse 100, een sportevenement dat mede wordt georganiseerd door haar zoon prins Bernhard. De 82-jarige prinses liep een breuk in haar bovenarm op.

Van Vollenhoven was tijdens het moment ook in Thialf waar hij foto’s maakte van het evenement. Ook andere familieleden, zoals zonen prins Pieter-Christiaan en prins Maurits, waren op of rond de ijsbaan.