Van Vollenhoven over Twitter: moeten ontwikkelingen afwachten

Pieter van Vollenhoven vindt dat iedereen “de ontwikkelingen” rondom Twitter moet “afwachten”, twitterde de man van prinses Margriet zondag. “Weggaan kan altijd.”

“Twitter kende zeker gebreken, maar had ook positieve kanten”, meent Van Vollenhoven. Wat de overname van Elon Musk voor het medium gaat betekenen moeten we volgens hem afwachten. “Maar een nieuw soort Twitter met aardige personen en informatieve berichten spreekt mij zeker aan!!”

Eerder vroeg een twitteraar zich af wat verstandig is om te doen nu Musk de baas van Twitter is, blijven of vertrekken. “Blijven”, reageerde Van Vollenhoven toen, “omdat U te allen tijde nog kunt vertrekken!!”

Vrijdagochtend werd bekend dat Musk Twitter heeft gekocht. De miljardair besloot de top van het sociale mediabedrijf te ontslaan. Er wordt online volop gespeculeerd over wat de overname verder voor het platform zou kunnen betekenen.