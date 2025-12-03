Van Vollenhoven schrikt van delen nepvideo’s

Pieter van Vollenhoven schrikt dat hij op X veel nepvideo’s heeft geretweet die gemaakt zijn met kunstmatige intelligentie. Tegen het AD zegt de echtgenoot van prinses Margriet dat hij het “buitengewoon vervelend” vindt.

“Ik ben niet thuis in de moderne computerwereld”, zegt de 86-jarige Van Vollenhoven. “Ik ben gewoon naïef geweest. Ik hou van dieren en van de natuur. Vanuit die liefde ben ik belazerd waar ik bij stond. Ik heb een cursus nodig, denk ik, om beter te zien wat echt is en wat niet.”

Van Vollenhoven stelt dat hij voortaan “kritischer” gaat kijken naar wat hij wel en niet plaatst op X. “Een gewaarschuwd mens telt voor twee, ik moet gaan kijken wie ik volg en wie ik wel en niet kan vertrouwen.”