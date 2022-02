Van Vollenhoven: toezien hoe Rusland binnenvalt is onbevredigend

Pieter van Vollenhoven vindt het onbevredigend om te moeten toezien hoe Rusland buurland Oekraïne binnenvalt. Dat schrijft hij op Twitter over de oorlog in Oekraïne.

“Ontzettend onbevredigend om te moeten toezien, dat Rusland zomaar Oekraïne kan binnenvallen en dat wij daarover alleen maar kunnen discussiëren!”, twittert de man van prinses Margriet. Daarna prijst hij nog de uitzending van talkshow M op NPO 1, waarin verscheidene mensen, waaronder Nederlands-Oekraïense tafelgasten, aan het woord kwamen over de oorlog. “Mooie, goede en emotionele gesprekken bij M over de situatie in Oekraïne!”, schrijft hij. Ook deelt hij een bericht waarin de Oekraïense president Zelenski “een geweldige man” wordt genoemd.

Van Vollenhoven twitterde donderdag nog dat het hoog tijd wordt voor een “sterk Europees leger” dat “daadwerkelijk een vuist kan maken in Europa”. Van Vollenhoven is zelf in 2019 bevorderd tot commodore titulair van de Koninklijke Luchtmacht, voor de bijdrage die hij gedurende zo’n 45 jaar aan de Nederlandse krijgsmacht en in het bijzonder aan de Koninklijke Luchtmacht heeft geleverd. In 2005 werd hij al bevorderd tot reservekolonel van de Koninklijke Luchtmacht.

Ook andere leden van de koninklijke familie reageerden op de situatie. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten weten “intens” mee te leven met de inwoners van Oekraïne en stil te staan bij de Oekraïense gemeenschap in Nederland “die in angst verkeert om het lot van familie en vrienden”.