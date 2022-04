Van Vollenhoven uit zorgen over ‘verdozing’ van Nederland

Pieter van Vollenhoven maakt zich zorgen over het aantal grote distributiecentra dat er gebouwd wordt. Op Twitter vraagt de echtgenoot van prinses Margriet zich af of deze “verdozing” van Nederland nog tegengehouden kan worden.

“Verdozing gaat door: nog 3 miljoen vierkante meter aan distributiecentra in aantocht”, schrijft Van Vollenhoven bij een link naar een artikel over dit onderwerp van dagblad Trouw. “Ik hoop dat wij die verdozing kunnen tegenhouden en dat er eveneens meer inzicht komt in de bouwplannen in ons land? Wat wordt/blijft groen en wat wordt rood?”, vraagt Van Vollenhoven zich af.

In tegenstelling tot veel andere leden van de koninklijke familie laat Van Vollenhoven via sociale media geregeld weten wat hij van bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen vindt. Eerder liet hij zich uit over onder meer de Russische inval in Oekraïne, het NAVO-lidmaatschap van Zweden en regelgeving rondom het afsteken van vuurwerk.