Van Vollenhoven vraagt volgers om hulp bij beoordelen AI-beelden

Pieter van Vollenhoven lijkt kritischer te kijken naar het delen van beelden die gemaakt zijn met behulp van kunstmatige intelligentie. Op X retweette hij donderdag opnieuw foto’s en beelden en vroeg daarbij hulp van zijn volgers.

“Nu waardevolle volgers, ik vind dit nu een mooi beeld en de moeite waard om u te laten zien!”, schrijft de 86-jarige Van Vollenhoven bij een foto van het noorderlicht, die lijkt te zijn gemanipuleerd. “Maar het kan natuurlijk óók een AI-bericht zijn!”, zo vervolgt de echtgenoot van prinses Margriet. “Alles is nu mogelijk en dat zijn de zegeningen van deze TIJD!!!”

Even later deelde Van Vollenhoven een nepvideo waarin een leeuwtje wordt gered uit de klauwen van een troep hyena’s. “En wat moet ik nu hiervan denken en wat denken de AI-kenners?”, vraagt hij zich af. Veel volgers helpen Van Vollenhoven door te zeggen dat de video overduidelijk niet echt is.

Van Vollenhoven werd eerder deze week door het AD gewezen op het feit dat hij veel nepvideo’s deelt op X. Hij noemde het tegenover de krant “buitengewoon vervelend” en vond dat hij naïef was geweest. “Ik ben belazerd waar ik bij stond. Ik heb een cursus nodig, denk ik, om beter te zien wat echt is en wat niet.”