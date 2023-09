Van Vollenhoven waarschuwt dat parkour-oefeningen ‘niet helpen’

Pieter van Vollenhoven waarschuwt zijn volgers op X dinsdag voor het doen van een bepaalde parkour-oefening die momenteel rondgaat op internet. Volgens de man van prinses Margriet helpen de oefeningen niet als je wilt afvallen.

Parkour is een soort sport waarbij deelnemers op een zo vloeiend mogelijke manier over hindernissen zoals muurtjes en hekjes proberen te komen. Dit wordt voornamelijk in stedelijke gebieden gedaan, omdat daar doorgaans veel van dit soort obstakels zijn.

Op internet gaat de laatste tijd een filmpje rond waarin een wat gezette persoon via een muurtje over een prullenbak springt, een koprol over de grond maakt en afsluit met een voorwaartse salto van het lage muurtje. Ook Van Vollenhoven heeft dit in zijn tijdlijn opgemerkt, maar erg nuttig lijkt hij het niet te vinden. “Opgelet, ook als je ietsje zwaarder wordt… helpen deze oefeningen niet”, schrijft de 84-jarige met een knipoog. “Dit doe ik namelijk dagelijks!!!”