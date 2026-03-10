Vanaf eind maart groot onderhoud aan vleugel Paleis Soestdijk

Vanaf eind maart wordt er groot onderhoud gepleegd aan de Baarnse vleugel van Paleis Soestdijk. Dat meldt de groep die eigenaar is van de voormalige koninklijke residentie. De Baarnse vleugel is het deel van het paleis waar de koninklijke familie vroeger haar privéappartementen had.

Het paleis wordt momenteel gebruikt als evenementenlocatie. Volgens de Meyer Bergman Erfgoed Groep, die sinds december 2017 eigenaar is van het paleis en bijbehorende landgoed, wordt met de geplande werkzaamheden “het monumentale karakter van het paleis behouden en versterkt”.

De Baarnse vleugel zal tijdens de werkzaamheden volledig in de steigers worden gezet. Daarbij wordt ook een overkapping gebouwd, zodat het werk onder alle weersomstandigheden kan doorgaan. Tijdens het onderhoud worden de gevels, daken en diverse historische bouwonderdelen hersteld en vernieuwd. Paleis Soestdijk blijft tijdens het onderhoud toegankelijk en ontvangt bezoekers zoals gebruikelijk.

Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, is de vleugel in april 2027 weer in gebruik.