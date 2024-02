Vanity Fair: Depp heeft goede band met Saudische kroonprins

Johnny Depp heeft een goede band met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Dat schrijft Vanity Fair. Ook zou de Amerikaanse acteur bij zijn filmprojecten zijn gesteund door de Saudische Red Sea Film Festival Foundation.

“Hoewel ik moet toegeven dat ik in het begin wat naïef was over wat er in de regio gebeurde, heb ik sindsdien de culturele revolutie die daar plaatsvindt zelf ondervonden,” zei Depp tegen Vanity Fair. De Amerikaanse acteur heeft het afgelopen jaar zo’n zeven weken in Saudi-Arabië doorgebracht, meldt het medium. “Ik heb de kans gehad om mensen uit verschillende delen van de regio te ontmoeten, die heel gastvrij waren in het delen van hun cultuur, tradities en verhalen.”

De Red Sea Film Festival Foundation verleende onder meer steun aan de films Modi en Jeanne du Barry van Depp.

Khashoggi

De Pirates of the Caribbean-acteur zou de kroonprins ook hebben gevraagd naar de dood van de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Die werd in 2018 vermoord en in stukken gehakt. Volgens westerse inlichtingendiensten werd dat gedaan in opdracht van Mohammed bin Salman.

De kroonprins zou tegen Depp hebben gezegd dat hij geen opdracht heeft gegeven voor de moord, maar desondanks de verantwoordelijkheid op zich had genomen, aldus Vanity Fair. De kroonprins zou Khashoggi niet hebben gezien als een journalist, maar als “een corrupte staatsvijand”.