Veel aandacht in Deense media voor schoolkeuze prinses Josephine

In Deense media is er veel aandacht voor de schoolkeuze van prinses Josephine. De 14-jarige dochter van koning Frederik en koningin Mary vervolgt haar schoolopleiding op een kostschool in Jutland, maakte het hof bekend in een persbericht. Het hof stelde dat Josephine zelf haar school heeft gekozen.

Het nieuws wordt uitgelicht door tijdschriften als Billed Bladet en SE og HØR, maar ook de Deense omroep DR en TV2. Koningshuisverslaggever Marie Rønde noemt het tegenover TV2 “ongebruikelijk”. “Als we naar de koninklijke familie kijken is het ongebruikelijk. Geen van de broers en zussen van de prinses heeft op een kostschool gezeten – ook de kinderen van prins Joachim hebben niet op een kostschool gezeten”, aldus Rønde.

Josephine zat sinds augustus 2023 op de Kildegård Privatskole. Daarvoor zat ze samen met haar tweelingbroer prins Vincent op de Tranegårdskolen. De prins gaat daar nog steeds naar school. Het Deense koningshuis heeft nooit een reden gegeven waarom Josephine eerder van school is gewisseld.