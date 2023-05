Veel aandacht voor Beatrix’ jacht Groene Draeck op Terschelling

Veel mensen namen dinsdag op Terschelling een kijkje bij De Groene Draeck, de boot van prinses Beatrix. Het jacht ligt om onbekende redenen in de haven en trekt dinsdagavond veel bekijks van mensen die ook een boot in de haven hebben liggen of simpelweg even komen kijken. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn voor een streekbezoek op de Waddeneilanden en arriveerden dinsdagavond op Terschelling.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maakte eind april bekend dat prinses Beatrix haar zeiljacht De Groene Draeck na een restauratie weer in gebruik heeft genomen. De prinses voer toen van Stavoren naar Enkhuizen. De prinses kreeg het jacht in 1956 voor haar 18e verjaardag cadeau van het Nederlandse volk. De Staat schonk haar het onderhoud.

Het jacht was sinds september 2021 uit de vaart genomen vanwege een grootschalige renovatie. De RVD maakte vorig jaar bekend dat de kosten daarvoor zijn overschreden. Het door het ministerie van Defensie vastgestelde vijfjarenbudget, voor de periode 2021 tot en met 2025, bedroeg in totaal 435.000 euro. Ook werd gemeld dat Beatrix als eigenaar de meerkosten zou betalen.