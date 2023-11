Veel belangstelling voor koning in Brabantse Schaijk

Koning Willem-Alexander is dinsdag door een enthousiaste menigte ontvangen in het Brabantse Schaijk. Veel inwoners en andere belangstellenden kwamen een kijkje nemen toen hij daar arriveerde voor het symposium Zorg op het Dorp.

Op beelden is te zien dat de koning flink moest poseren voor selfies. Ook waren er veel mensen die hem de hand wilden schudden. Een daarvan was uiteraard van burgemeester Rianne Donders, die Willem-Alexander officieel welkom heette.

De koning was in Schaijk om het symposium Zorg op het Dorp bij te wonen. De bijeenkomst stond in het teken van de kenmerken en de knelpunten rond zorg en welzijn op het platteland, van bewonersinitiatieven en van de kracht van kleine gemeenschappen.

Ook zag Willem-Alexander wie de tweejaarlijkse Dorpsvernieuwingsprijs kreeg. De prijs, bedoeld voor initiatieven van bewoners en om succesvolle acties voor het versterken van de voorzieningen in dorpen te belonen, ging dit keer naar het Gelderse Mariënvelde.