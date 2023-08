Veel belangstelling voor ‘verloren zoon’ Thaise koning

De plotselinge terugkeer van Vacharaesorn Vivacharawongse in Thailand houdt de gemoederen bezig in het Aziatische land. De tweede zoon van koning Vajiralongkorn verscheen ook donderdag weer in het openbaar en kon op veel belangstelling rekenen van publiek en pers.

De 42-jarige Vivacharawongse bezocht in Bangkok onder het toeziend oog van een grote menigte een tempel. Ook deelde hij aalmoezen aan monniken uit en zette vissen uit in de rivier Chao Praya.

Vivacharawongse werd 27 jaar geleden voor het laatst in het openbaar gezien in Thailand. Hij is de tweede van vier zoons die de koning kreeg met voormalig actrice Sujarinee Vivacharawongse. Geen van hen heeft koninklijke titels.

Troonopvolger

Het bezoek van Vivacharawongse komt op een gevoelig moment voor de Thaise koninklijke familie, nu de oudste dochter van de koning, prinses Bajrakitiyabha, nog altijd in het ziekenhuis ligt nadat ze in december in elkaar zakte en het bewustzijn verloor. Al lange tijd doen geruchten de ronde dat ze hersendood zou zijn.

De vorige week 71 jaar geworden Vajiralongkorn heeft in totaal zeven kinderen uit vier huwelijken. Hij heeft nog geen troonopvolger aangewezen.

Vivacharawongse werd met zijn broers en moeder verbannen uit Thailand en is opgegroeid in de Verenigde Staten. Hij werkt momenteel als advocaat in New York. Het paleis heeft tot nu toe geen commentaar gegeven op zijn bezoek, dat naar verwachting tien dagen zal duren.