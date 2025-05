Veel publiek voor Charles en Camilla in Ottawa

De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn maandag warm onthaald in de Canadese hoofdstad Ottawa. Er was veel publiek op de been om het koningspaar te begroeten.

Op beelden is te zien dat er ook demonstranten in het publiek aanwezig waren met borden waarop “Charles is niet mijn koning” stond, maar zij waren in de minderheid.

Charles en Camilla gingen ’s middags onder meer langs bij een groot park in Ottawa, waar zij kooplieden en artiesten ontmoetten. Charles hielp een handje mee bij een spelletje straathockey door ceremonieel een puck te laten vallen en plantte later ook een boom. Volgens de BBC was het de vijfde boom die de koning in Canada plantte, en de tweede met Camilla aan zijn zijde.

Het koningspaar is voor een tweedaags bezoek in Canada. Charles houdt dinsdag een toespraak om het Canadese parlement te openen. Het bezoek wordt gezien als een blijk van steun aan Canada, te midden van oplopende spanningen met de Verenigde Staten.