Verenigd Koninkrijk neemt afscheid van koningin Elizabeth

In het Verenigd Koninkrijk wordt maandag afscheid genomen van koningin Elizabeth. In Westminster Abbey in Londen wordt haar staatsbegrafenis gehouden. Daarna wordt de vorstin naar Windsor Castle, haar laatste rustplaats, gebracht.

Maandag om 10.44 uur lokale tijd wordt de kist van Westminster Hall, een zaal in het parlementsgebouw, naar Westminster Abbey gebracht. Achter de kist, lopen koning Charles en andere leden van het koningshuis. De staatsbegrafenis begint om 11.00 uur in de Londense kerk. De kist wordt na een processie naar Wellington Arch naar Windsor gereden.