Verhalen migranten troffen Mathilde op bezoek in Costa Rica

De Belgische koningin Mathilde is tijdens haar UNICEF-missie in Costa Rica het meest getroffen door de veerkracht van de migranten die ze ontmoette. “Dat is toch een mooie boodschap voor ons”, verklaarde ze op de laatste dag van haar werkbezoek aan het Belgische persbureau Belga.

In het interview kwam Mathilde terug op wat haar het meest zal bijblijven van deze reis. Eerst noemde ze de seizoenarbeiders uit Nicaragua en Panama die op koffieplantages werken in Costa Rica. Dat UNICEF een project heeft opgezet om de kinderen op te vangen terwijl hun ouders werken, vond ze een “heel mooie boodschap”.

Verder was ze “enorm getroffen” door de getuigenissen van migranten die ze hoorde in een opvang- en reïntegratiecentrum in de hoofdstad San José. “Die traumatische ervaringen die ze hebben moeten beleven onderweg, vond ik echt heel zwaar. Zo hebben kinderen, tijdens hun tocht, lichamen zien liggen langs de weg. Het is onbeschrijfelijk. Die trauma’s moeten ze nu overwinnen. En ze glimlachen nog steeds, ze koesteren nog steeds hoop voor de toekomst en dat terwijl ze vreselijke dingen beleefd hebben. Dat is toch echt een mooie boodschap voor ons.”

Voor koningin Mathilde was het haar tiende UNICEF-missie.