Verjaardag Vajiralongkorn soberder gevierd door grensconflict

De verjaardag van koning Vajiralongkorn van Thailand is dit jaar iets soberder gevierd. Een aantal festiviteiten is afgelast vanwege de spanningen tussen Thailand en Cambodja, melden Thaise media.

Een aantal publieke ceremonies, die elk jaar plaatsvinden, ging gewoon door. Zo werden buiten het paleis honderden kaarsen ontstoken ter ere van de 73e verjaardag van Vajiralongkorn. Op beelden is te zien dat daar honderden mensen op afkwamen. De jarige was er zelf niet bij.

Het grensconflict tussen Thailand en Cambodja laaide afgelopen week op met beschietingen over en weer. Daarbij zijn circa 35 doden gevallen. Eerder maandag bereikten de premiers van Cambodja en Thailand na bemiddeling van hun Maleisische ambtgenoot een akkoord over een wapenstilstand. Die gaat om 19.00 uur Nederlandse tijd in.