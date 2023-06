Verjaardagsparade Charles in Londen is begonnen

In Londen is zaterdagochtend om 11.00 uur een speciale editie van Trooping the Colour van start gegaan. De jaarlijkse militaire parade in het centrum van Londen staat voor het eerst in het teken van de verjaardag van koning Charles. Net als in voorgaande jaren doen naar schatting zo’n 1400 soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten mee.

Koning Charles, prins William, prinses Anne en prins Edward rijden op een paard. Koningin Camilla en prinses Catherine volgen in een rijtuig, net als George, Louis en Charlotte, de kinderen van William en Catherine.

Charles reed vanaf Buckingham Palace over de Mall, tussen het paleis en Trafalgar Square. Daarna inspecteerde hij de troepen en werd er marsmuziek gespeeld en gesalueerd. Langs de route keken vele duizenden mensen toe.

Trooping the Colour wordt al sinds 1748 gehouden en groeide in 1760 uit tot een jaarlijks evenement.