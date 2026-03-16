Verklaring ex-vriendin Høiby geloofwaardig, stelt Noorse OM

Het Noorse OM heeft maandag in Oslo tijdens het slotpleidooi tegen Marius Borg Høiby verteld dat de verklaring van influencer Nora Haukland geloofwaardig is. In de verklaring die Haukland eerder aflegde, vertelde ze dat de relatie met haar ex Høiby gewelddadig was. Volgens Noorse media die bij de zaak aanwezig zijn, zat Haukland maandag met andere slachtoffers tegenover Høiby in de zaal toen de aanklager zijn betoog voorlas.

De aanklager stelde dat Haukland “een vrij nuchtere beschrijving gaf van de omstandigheden waaraan ze werd blootgesteld”. Ook zou ze volgens hem niet hebben overdreven in haar verklaring en wordt ze daarmee ondersteund door andere verklaringen en bewijsstukken. In 830 pagina’s aan appjes beschreef Haukland hoe de relatie met Høiby werd gekenmerkt door geweld, jaloezie, controle en ontrouw. Volgens de aanklager versterkt dit de geloofwaardigheid van Haukland. “De verbinding tussen geweld en liefde kan betekenen dat de vrouw het geweld van haar partner tegen haar geleidelijk begint te zien als een uiting van zijn liefde”, merkte de officier verder op.

In de verklaring die Haukland gaf over haar relatie met haar ex Høiby vertelde de influencer dat ze in voortdurende angst leefde. In totaal gaat het om vijftien incidenten die zich tussen 2022 en 2023 zouden hebben voorgedaan, de tijd dat Høiby en Haukland een relatie hadden en samenwoonden. Haukland zou onder meer in haar gezicht zijn geslagen door Høiby en hij zou haar hebben gewurgd en geschopt. Naast het fysieke geweld zou hij ook spullen hebben vernield, zoals telefoons, en verbaal geweld hebben gebruikt.

De zoon van kroonprinses Mette-Marit heeft de strafbare feiten tegen hem ontkend. Wel heeft Høiby erkend dat hij in de relatie jaloers kon zijn en erg boos en hard was. Het slotpleidooi tegen Høiby is maandag ingegaan en duurt naar verwachting tot en met dinsdag. De rechtszaak is in februari begonnen en duurt in totaal zes weken. Hij is voor meerdere strafbare feiten aangeklaagd, waarvan de meest ernstige aanklachten gaan over verkrachtingen en mishandeling.