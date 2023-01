Verkoop boek van prins Harry komt in Nederland langzaam op gang

Op de dag van de release gaat het nog niet heel hard met de verkoop van Spare, het boek van prins Harry, al verschilt het per boekhandel. Dit blijkt uit een rondgang van het ANP langs boekhandels in met name de grote steden.

“Ik merk dat de klant niet vroeg uit bed is gekomen om hier in drommen voor de deur te staan”, vertelt Evelijn de Jong, directrice van boekhandel Dominicanen in Maastricht. Wel merkte De Jong dat de Engelse versie al wat lastiger verkrijgbaar is, “maar daarom hebben we nu de Amerikaanse versie ingekocht”.

Die Engelse versie was dinsdag bij sommige boekhandels nog helemaal niet binnen, zoals bij boekhandel Riemer in Groningen en Gianotten Mutsaers in Tilburg. Van de Nederlandse versie werden er in Tilburg wel al een paar verkocht. “We hadden er tien en hebben er nu weer tien bijbesteld”, vertelt een verkoper. Bij boekhandel Broese in Utrecht staat de teller dinsdag eind van de middag op zeven stuks.

Beter gaat het bij de grote boekhandel Scheltema in Amsterdam, waar zelfs gesproken wordt van “warme broodjes”. “Het boek verkoopt ja. We hebben er gelijk zeventig bijgekocht. Mensen bellen ook om te vragen of we het hebben.” En ook in Rotterdam wordt ernaar gevraagd door klanten, bij boekhandel Donner bijvoorbeeld. “Er is over de telefoon vandaag veel vraag naar”, zegt een verkoper. “Het boek is gelukkig ruim op voorraad, ook de Engelse versie.”

Bij Hollands Diep, de uitgeverij die de Nederlandse vertaling van Spare uitbracht als Reserve, staat de telefoon zelfs roodgloeiend, zegt een woordvoerder, met name voor mediaverzoeken over de inhoud van het boek. Uitspraken over de grootte van de eerste druk en of er al een volgende gepland staat doet de uitgeverij vooralsnog niet.