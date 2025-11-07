Verkoopcijfers boek Høiby schieten omhoog na rechtszaak

Het veelbesproken boek Hvite striper, sorte får (Witte Strepen, Zwarte Schapen) over Marius Borg Høiby doet het goed in de Noorse boekhandels. Sinds de advocaten van de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit via de rechter het boek uit de handel proberen te halen, vliegen de verkoopcijfers omhoog, melden boekhandels aan het Noorse persbureau NTB.

Dinsdag, op de dag van de zitting, noteerde boekhandel Norli de hoogste onlinecijfers tot nu toe. Ook Ark zag een piek in de verkoop. Een woordvoerder denkt dat veel Noren het boek “als verzamelobject” willen hebben nu het boek mogelijk uit de winkel verdwijnt. Beide ketens geven geen cijfers vrij. Volgens uitgeverij Aschehoug zijn er tot nu toe 27.000 exemplaren gedrukt.

Wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend. NTB meldde dinsdag dat de beslissing “binnen enkele dagen” wordt verwacht.

In Hvite striper, sorte får worden onder meer Høiby’s vermeende contacten met drugscriminelen en cocaïnegebruik beschreven. Zijn advocaten vinden dat het boek bijdraagt aan het voortijdig veroordelen van Høiby voordat zijn rechtszaak begint. Ook wekt het boek de indruk dat de zoon van de kroonprinses “schuldig is aan veel meer dingen” dan waarvoor hij is aangeklaagd. Høiby wordt verdacht van onder meer verkrachting en mishandeling.