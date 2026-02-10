Verkouden Silvia slaat reis naar Olympische Spelen af

De Zweedse koning Carl Gustaf moet het in Milaan doen zonder zijn vrouw koningin Silvia. Het Zweedse koningspaar zou samen de Olympische Winterspelen bijwonen, maar de koningin is ziek.

Het hof zegt tegen verschillende media, waaronder Aftonbladet, dat Silvia verkouden is en daarom heeft besloten thuis te blijven. Op de agenda van het Zweedse hof staat dat Carl Gustaf tot en met 14 februari in Italië is.

Toch is de koning niet de enige van het Zweedse koningshuis die naar wedstrijden op de Winterspelen gaat kijken. Prins Daniel, de man van kroonprinses Victoria, is vanaf woensdag in Milaan.