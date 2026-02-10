Vermeend slachtoffer Høiby kon door schok niet ingrijpen

De vrouw uit Lofoten die Marius Borg Høiby beschuldigt van verkrachting, kon op het moment dat het gebeurde niets doen om hem te stoppen. Door de schok kon ze niet schreeuwen of hem wegduwen, verklaarde ze dinsdag volgens Noorse media in de rechtbank.

“Eigenlijk had ik verwacht dat ik anders zou reageren, dat had ik gehoopt”, zei het vermeende slachtoffer dat door Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, zou zijn verkracht in haar slaap. “Je weet pas hoe je reageert als je in zo’n situatie zit.”

De aanklager vroeg de vrouw of ze er zeker van was dat ze pas wakker werd toen Høiby “al bezig was”. De vrouw bevestigde dat: “Dat is wat ik me herinner. Ik kan die onaangename gevoelens nog steeds voelen. De geluiden. De bewegingen.” Het slachtoffer verklaarde dat Høiby geweten moet hebben dat ze sliep. “Een mens die ligt te slapen, zegt niets. Het kijkt je niet aan. Het geeft geen enkel teken van iets. Je ligt gewoon stil. En zelfs nadat ik wakker werd, deed ik niets. Ik lag daar gewoon”, zei ze.

Høiby zou ook zonder haar toestemming beelden hebben gemaakt van die nacht. Daarover zei het slachtoffer dat het eng is dat er zo’n video over haar bestaat. Het filmpje werd dinsdag getoond in de rechtszaal zonder dat er pers aanwezig was.

De vrouw verklaarde dat ze slechts aan een handvol mensen over het voorval heeft verteld. Ze voegde eraan toe dat het besef dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf pijnlijk is en dat ze heeft geprobeerd te verdringen wat er is gebeurd. “Je kunt bijna niet het huis uit zonder herinnerd te worden aan wat ik moest doormaken. En dan is er nog de angst dat mijn naam bekend wordt.”