Vermeend slachtoffer: Høiby schepte op over de beelden

Marius Borg Høiby zou hebben opgeschept over video’s die hij maakte van een vierde vrouw die hem beschuldigt van verkrachting. Dat verklaarde het vermeende slachtoffer woensdag in de rechtbank in Oslo, melden Noorse media.

De vrouw verklaarde dat ze de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit in november 2024 ontmoette tijdens een weekend in Oslo en dat zij later seks hadden in een hotelkamer. Volgens haar was er aanvankelijk sprake van vrijwillige seks, waarna zij in slaap viel. Hij zou meermaals zijn vingers bij haar naar binnen hebben gebracht en ook veel beelden hebben gemaakt.

Volgens de vrouw werd zij later in haar woonplaats aangesproken door een kennis die zei dat hij kort na het incident Høiby had gesproken. Die kennis zou haar hebben verteld dat Høiby had opgeschept dat hij haar had gefilmd. Ook zou hij hebben gezegd dat Høiby “veel video-opnamen van haar” had, en dat hij verschillende van de video’s en foto’s had gedeeld. “Ik heb er geen van gevonden, maar ik was doodsbang toen ik het hoorde”, aldus de vrouw.

De politie trof in totaal 27 video’s en vier foto’s van die nacht aan. De beelden werden woensdag achter gesloten deuren in de rechtbank vertoond. De vrouw verklaarde dat zij “misselijk” en “geschokt” was toen zij de opnames voor het eerst zag.

Het slachtoffer verklaarde daarnaast dat het incident grote gevolgen heeft gehad voor haar dagelijks leven. Na het incident voelde ze zich “heel leeg en depressief”.