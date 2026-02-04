Vermeend slachtoffer Høiby vermoedt te zijn gedrogeerd

Het eerste vermeende slachtoffer van Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, vermoedt dat zij is gedrogeerd toen ze in 2018 in Skaugum was. Dat verklaarde de vrouw op de tweede dag van het proces tegen Høiby.

De 29-jarige Høiby wordt ervan beschuldigd de vrouw te hebben verkracht tijdens een afterparty in Skaugum, de residentie van het kroonprinselijk paar. Dinsdag vertelde de vrouw dat ze zich niets herinnert van de vermeende misdaad, die Høiby zou hebben gefilmd. De vrouw gaf in reactie op foto’s en video’s aan erg verbaasd te zijn dat ze niet bij bewustzijn was. “Ik vermoed dat ik iets heb binnengekregen waarvan ik niet op de hoogte was”, stelde de vrouw. Toen de aanklager vroeg of ze daarmee bedoelde dat ze gedrogeerd was, antwoordde ze instemmend. “Dat denk ik. 100 procent.”

Høiby wordt in de zaak beschuldigd van 38 strafbare feiten. Hij heeft schuld bekend aan een deel, maar ontkent de ernstigste aanklachten. Naar verwachting legt Høiby woensdagmiddag een verklaring af.