Vermeend slachtoffer Høiby voelde zich gevangen na verkrachting

De vrouw die in het voorjaar van 2024 door Marius Borg Høiby in haar eigen appartement in Oslo zou zijn verkracht, heeft daar nog steeds last van. Ook de nasleep met het politieverhoor en de media-aandacht heeft flinke impact op haar leven, vertelde ze vrijdag volgens Noorse media in de rechtbank in Oslo.

“Ik kreeg te horen dat ik mijn mond moest houden”, zei het vermeende slachtoffer over haar gesprekken met de politie. “Ik kon het dus aan niemand vertellen, wat erg eenzaam was. Ik voelde me gevangen in mijn eigen leven. Alles draaide om dit.” De vrouw kon aan weinig anders denken en het tastte ook haar zelfvertrouwen en zelfbeeld aan. “Het voelde alsof mijn leven op pauze stond. Ik had weer slaapproblemen en schaamde me.”

De vrouw is het derde vermeende slachtoffer van de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit dat haar verhaal in de rechtbank doet. Donderdag vertelde ze geëmotioneerd dat ze Høiby had ontmoet op een feestje en dat hij daarna met haar meeging naar haar appartement. Ze waren beiden onder invloed en hadden in eerste instantie vrijwillig seks met elkaar. Høiby zou haar daarna hebben verkracht in haar slaap. Ook maakte hij zonder haar toestemming beelden. De vijf bewuste filmpjes werden vrijdag in de rechtbank vertoond. De aanwezige pers mocht daar niet bij zijn.

Slaapmedicatie

Het slachtoffer richtte haar huis na het incident opnieuw in. “Mijn kamer was op een bepaalde manier overgenomen door iets anders”, vertelde de vrouw. Ze schilderde onder meer de muren en kocht planten. “Zodat het daar wat gezelliger werd.”

Ook vertelde de vrouw vrijdag nogmaals dat ze op de bewuste avond erg dronken was. “Als ik het een cijfer moet geven op een schaal van 1 tot 10, een 8,5 of 9. Ik had moeite met praten.” Omdat ze ook nog slaapmedicatie had geslikt, was ze erg moe. “Ik kon mijn ogen niet openhouden.”