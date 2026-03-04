Vermeend slachtoffer: Høiby werd Hulk tijdens woedeaanvallen

Marius Borg Høiby zou zeker tien ongecontroleerde woede-uitbarstingen hebben gehad tijdens zijn relatie met de vrouw die woensdag haar verhaal doet in de rechtbank van Oslo. Ze vergeleek zijn gedrag met dat van de Hulk, een Marvel-personage dat vaak boos is.

De vrouw, die mishandeld zou zijn door Høiby, beschreef onder meer een incident in een uitgaansgelegenheid. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit schreeuwde daar tegen haar en behandelde haar hardhandig voor de ogen van haar vrienden. “Hij scheurde zijn shirt stuk, hij was net de Hulk”, aldus de vrouw. De volgende dag volgde opnieuw een fikse ruzie. Høiby zou toen uit woede een glazen deur hebben ingeslagen, waardoor hij naar de eerste hulp moest.

Tijdens een andere ruzie zou hij een laptop van de vrouw in stukken hebben gebroken. Dat deed hij tijdens een vakantie toen de vrouw er genoeg van had en een vliegticket naar huis wilde boeken. Gedurende een andere reis gooide hij uit woede een glas tegen de muur.

Høiby zou ook verschillende intieme foto’s en video’s van de vrouw hebben gemaakt zonder dat ze het wist. Eenmaal betrapte ze hem toen hij haar filmde. “Ik denk dat hij het een beetje flauw vond, bijna zo van: waarom zou dat niet mogen”, verklaarde de vrouw. “Ik vertelde hem dat ik het in eerdere relaties ook nooit goed vond, en dat het een principekwestie voor me is. Hij zei dat hij het begreep, maar ik weet niet of hij het echt begreep. Blijkbaar niet.”

Eerder woensdag vertelde het vermeende slachtoffer al dat ze haar grenzen gedurende haar relatie met Høiby steeds verder verlegde.