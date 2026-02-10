Vermeend slachtoffer noemt verkrachting door Høiby nachtmerrie

De vrouw uit Lofoten die Marius Borg Høiby beschuldigt van verkrachting, had eerst enkele keren vrijwillig seks met hem. Enkele uren daarna zou de zoon van kroonprinses Mette-Marit haar hebben verkracht terwijl ze sliep. Het was haar grootste nachtmerrie, zei ze.

“Ik herinner me dat ik wakker werd, een beetje in shock was, en het totaal niet had verwacht”, verklaarde het vermeende slachtoffer dinsdag volgens Noorse media in de rechtbank van Oslo. “Het was alsof ik even buiten mezelf trad. En toen ik weer bij zinnen kwam, was het voorbij”, herinnerde ze zich.

De rechter vroeg haar daarna wat ze bedoelde met haar opmerking dat ze op dat moment buiten zichzelf trad. “Je bent er niet bij, het is alsof je gewoon verdwijnt. Je brein probeert je waarschijnlijk op een bepaalde manier te beschermen, ik weet het niet”, antwoordde ze. “En het is natuurlijk niet iets wat je wilt meemaken. Het is mijn grootste nachtmerrie geweest mijn hele leven. Dus ik denk dat ik mijn ogen sloot om mijn eigen misbruik niet te hoeven aanschouwen.”

De vrouw verklaarde ook dat de vermeende verkrachting pijn deed. Ze is het tweede slachtoffer van Høiby dat het woord neemt in de rechtbank. De zoon van Mette-Marit mag dinsdagmiddag reageren op haar verklaringen.