Vermeend slachtoffer prins Andrew uit ziekenhuis na ongeluk

Virginia Giuffre, de vrouw die prins Andrew beschuldigde van seksueel misbruik, is ontslagen uit het ziekenhuis nadat ze eerder had beweerd dat ze “nog vier dagen te leven had” na een busongeluk. Dat meldt West Australian.

De 41-jarige Giuffre heeft zes dagen in het Sir Charles Gairdner Hospital in Perth gelegen. Maandag heeft zij het ziekenhuis verlaten.

Eind maart deelde Giuffre een bericht op Instagram dat ze door een schoolbus was aangereden en dat ze nog maar een paar dagen te leven had. Ze deelde daarbij ook een foto van zichzelf waarop ze verwondingen heeft en in een ziekenhuis ligt. Over het ongeluk ontstond onduidelijkheid omdat de lokale politie zei geen meldingen te hebben gekregen van een dergelijk ongeval.

Giuffre beweerde jarenlang dat Andrew seks met haar had toen zij pas zeventien jaar was. Ook zou zij zijn verhandeld door de veroordeelde en inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In maart 2022 troffen Giuffre en Andrew een schikking.